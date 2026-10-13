Турция в августе зафиксировала профицит текущего счета платежного баланса на уровне $4 млрд. По данным Anadolu Agency, дефицит за последние 12 месяцев составил $42,1 млрд.

Показатели торговли и услуг

Центральный банк Турецкой Республики сообщил, что текущий счет без учета золота и энергоносителей в августе имел чистый профицит в $8,2 млрд. В то же время дефицит товарной торговли составил $3,75 млрд.

Чистый приток средств по статье услуг достиг $9,7 млрд. Доходы от туристических услуг составили $7,28 млрд, а транспортные услуги принесли $3,26 млрд.

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Инвестиции и резервы

Чистый приток прямых инвестиций в августе составил $141 млн. По операциям нерезидентов был зафиксирован чистый приток в размере $719 млн.

Портфельные инвестиции, напротив, показали чистый отток в $1 млрд. Официальные резервы Турции в течение месяца увеличились на $7,14 млрд.

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