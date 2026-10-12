We Francji zatrzymano 14-latka po strzelaninie w szkole — France 24

W francuskim mieście Aubagne, położonym w pobliżu Marsylii, w szkole Lakanal w wyniku strzelaniny rannych zostało dwóch pracowników placówki. Francuskie władze zatrzymały w związku z incydentem 14-letniego chłopca.

Strzelanina w szkole

Jak informuje France 24, do strzelaniny doszło w poniedziałek rano, 12 października 2026 roku. Minister edukacji Francji Édouard Geffray oświadczył, że dwóch członków personelu pedagogicznego odniosło rany postrzałowe.

Podejrzewany jest uczeń szkoły

We wpisie na platformie X minister dodał, że o dokonanie ataku podejrzewany jest uczeń tej szkoły. Minister nie ujawnił szczegółów dotyczących tożsamości podejrzanego.

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Według źródła policyjnego 14-letni chłopiec został zatrzymany w poniedziałek w związku ze strzelaniną. To samo źródło podało, że strzały prawdopodobnie oddano z karabinu myśliwskiego.

Materiał France 24 przygotowano z wykorzystaniem depesz Reutersa i AFP.

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