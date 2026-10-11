W Krakowie w Polsce o godzinie 7:00 rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21:00, a głosowanie odbywa się w 454 lokalach. Informuje o tym Interia.

Kandydaci drugiej tury

Do drugiej tury przeszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Na karcie do głosowania znajdują się nazwiska obojga kandydatów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aby głos został uznany za ważny, wyborca musi postawić znak „x” przy nazwisku jednego z kandydatów. Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Piotr Bukowski poinformował, że wszystkie lokale wyborcze otwarto na czas.

Przyczyna przedterminowych wyborów

Przedterminowe wybory w Krakowie są następstwem odwołania w maju w referendum ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem kieruje Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. Do zakończenia głosowania w mieście obowiązuje cisza wyborcza.

Czytaj nas na