У Кракові стартував другий тур дострокових виборів мера — Interia

У Кракові, Польща, о 7:00 розпочався другий тур дострокових виборів мера міста. Виборчі дільниці працюватимуть до 21:00, а голосування відбувається на 454 дільницях. Про це повідомляє Interia.

Кандидати другого туру

До другого туру вийшли Лукаш Гібала та Моніка Пйонтковська, які здобули два найвищі результати за підсумками першого туру. У бюлетені вказані прізвища обох кандидатів.

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Щоб голос визнали дійсним, виборець має поставити позначку «x» біля прізвища одного з кандидатів. Заступник директора департаменту організації та нагляду мерії Кракова Пйотр Буковський повідомив, що всі дільниці відкрилися вчасно.

Причина дострокових виборів

Дострокові вибори в Кракові стали наслідком відкликання у травні на референдумі з посади мера Александра Мішальського, представника «Громадянської коаліції». До обрання нового очільника містом керує Станіслав Крацик, який був заступником Мішальського. До завершення голосування в місті діє виборча тиша.

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