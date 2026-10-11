В Кракове, Польша, в 7:00 начался второй тур досрочных выборов мэра города. Избирательные участки будут работать до 21:00, голосование проходит на 454 участках. Об этом сообщает Interia.

Кандидаты второго тура

Во второй тур вышли Лукаш Гибала и Моника Пёнтковская, получившие два наивысших результата по итогам первого тура. В бюллетене указаны фамилии обоих кандидатов.

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Чтобы голос был признан действительным, избиратель должен поставить отметку «x» рядом с фамилией одного из кандидатов. Заместитель директора департамента организации и надзора мэрии Кракова Пётр Буковский сообщил, что все участки открылись вовремя.

Причина досрочных выборов

Досрочные выборы в Кракове стали следствием отзыва в мае на референдуме с должности мэра Александра Мишальского, представителя «Гражданской коалиции». До избрания нового руководителя городом управляет Станислав Крацик, который был заместителем Мишальского. До завершения голосования в городе действует избирательная тишина.

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