Na Litwie stwierdzono, że możliwa mobilizacja w Rosji nie jest podstawą do przyznania azylu

Minister spraw wewnętrznych Litwy Martinas Katelinas oświadczył, że sama możliwość mobilizacji w Rosji nie jest wystarczającą podstawą do uzyskania azylu na Litwie.

Według niego osoby, które chcą uzyskać azyl humanitarny lub polityczny, powinny robić to zgodnie z prawem. Katelinas podkreślił również, że nielegalne przekroczenie granicy może wiązać się z odpowiednimi konsekwencjami.

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli jedynym powodem ubiegania się o azyl jest możliwość mobilizacji w Rosji, jego zdaniem nie jest to wystarczająca podstawa do przyznania azylu na Litwie ani w innym państwie.

Źródło: Delfi.lt

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