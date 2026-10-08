Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что сама по себе возможная мобилизация в России не является достаточным основанием для получения убежища в Литве.

По его словам, люди, стремящиеся получить гуманитарное или политическое убежище, должны делать это законными путями. Кателинас также подчеркнул, что незаконное пересечение границы может повлечь за собой соответствующие последствия.

В то же время он отметил, что если единственной причиной для обращения за убежищем является возможная мобилизация в РФ, этого, по его мнению, недостаточно для предоставления убежища в Литве или другом государстве.

Источник: Delfi.lt

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