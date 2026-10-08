У Литві заявили, що можлива мобілізація в РФ не є підставою для притулку

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Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що сама по собі можлива мобілізація в Росії недостатня для отримання притулку в Литві.

За його словами, люди, які прагнуть отримати гуманітарний або політичний притулок, мають робити це законними шляхами. Кателінас також наголосив, що незаконний перетин кордону може мати відповідні наслідки.

Водночас він зазначив, що якщо єдиною причиною для звернення по притулок є можлива мобілізація в РФ, цього, на його думку, недостатньо для надання притулку в Литві чи іншій державі.

Джерело: Delfi.lt

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