W Holandii doszło do rozległej epidemii gorączki Zachodniego Nilu

W Holandii odnotowano wzrost liczby przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu do 72 osób, z czego osiem zdiagnozowano w ciągu ostatniego tygodnia. Poinformował o tym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska w Holandii (RIVM).

Najwięcej zakażeń odnotowano w prowincji Holandia Południowa – 41 przypadków. Ogółem od początku roku z powodu tej infekcji zmarło dziesięć osób; w ostatnim tygodniu nie odnotowano żadnych nowych zgonów. W RIVM zaznaczają, że ze względu na zakończenie sezonu aktywności komarów szczyt rozprzestrzeniania się choroby już minął.

Źródło: Hart van Nederland.

W krajach Unii Europejskiej od początku 2026 roku odnotowano 1715 przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu, a 130 osób zmarło. Jest to rekordowy poziom rozprzestrzeniania się infekcji, która przenoszona jest głównie przez ukąszenia komarów.

We Włoszech od początku roku odnotowano ponad 650 przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu — stanowi to około połowy wszystkich przypadków odnotowanych w Europie. Włoskie organy ds. zdrowia wiążą rozprzestrzenianie się infekcji na nowe obszary oraz wydłużenie sezonu przenoszenia wirusa ze wzrostem temperatury i dłuższymi okresami ciepła.

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