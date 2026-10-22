В Нидерландах произошла масштабная вспышка лихорадки Западного Нила

В Нидерландах зафиксирован рост числа случаев заражения вирусом Западного Нила до 72 человек, из которых восемь случаев были диагностированы за последнюю неделю. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

Наибольшее количество заражений выявлено в провинции Южная Голландия — 41 случай. Всего с начала года от инфекции умерли десять человек, новых летальных исходов за последнюю неделю не зафиксировано. В RIVM отмечают, что в связи с окончанием сезона активности комаров пик распространения заболевания уже миновал.

Источник: Hart van Nederland.

В странах Европейского Союза с начала 2026 года зарегистрировано 1715 случаев заражения вирусом Западного Нила, 130 человек умерли. Это рекордный уровень распространения инфекции, которая передается преимущественно через укусы комаров.

В Италии с начала года зарегистрировано более 650 случаев заражения вирусом Западного Нила — это примерно половина всех случаев, зафиксированных в Европе. Итальянские органы здравоохранения связывают распространение инфекции на новые территории и удлинение сезона передачи с повышением температуры и более длительными тёплыми периодами.

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