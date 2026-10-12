W pakistańskiej prowincji Pendżab utworzono Pendżabską Administrację Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADRA), która ma przyspieszyć rozpatrywanie konfliktów poza sądami. Organ powołano na podstawie rozporządzenia, aby obywatele, instytucje państwowe i inne strony mogły rozstrzygać spory w drodze wzajemnych konsultacji, przy niższych kosztach i w krótszych terminach.

Inicjatywa ma zmniejszyć obciążenie systemu sądownictwa i zaoferować alternatywę dla długotrwałych postępowań sądowych. ADRA będzie rozpatrywać spory między państwem a obywatelami, między osobami prywatnymi, a także między firmami.

Skład i uprawnienia organu

Przewodniczącym ADRA będzie szef rządu Pendżabu. Będzie on powoływać dyrektora generalnego i innych członków organu, a także będzie mógł przedłużać okresy ich kadencji.

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W skład administracji mają wejść emerytowani sędziowie sądów wyższych, Sądu Najwyższego i sądów niższych instancji, byli urzędnicy państwowi, a także specjaliści w dziedzinie prawa karnego i cywilnego, podatków, spraw korporacyjnych oraz innych odpowiednich obszarów.

Rozstrzyganie sporów

Jak informuje The Express Tribune, ADRA będzie również uprawniona do wydawania licencji ekspertom różnych specjalności na udział w procedurze rozstrzygania sporów. Organ będzie oficjalnie powiadamiać o porozumieniach osiągniętych przez strony za pośrednictwem tego mechanizmu.

Władze Pendżabu oczekują, że nowy mechanizm uczyni pozasądowe rozstrzyganie sporów bardziej dostępnym i mniej kosztownym oraz pomoże zmniejszyć liczbę nierozpatrzonych spraw w sądach.

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