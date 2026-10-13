W Polsce 66-letni mężczyzna z Dolnego Śląska, podejrzewany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Krzysztofa Kosiniaka-Kamysza, został we wtorek po południu doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tam mają mu zostać przedstawione zarzuty.

Informacja dotarła w niedzielę

Jak informuje RMF24, informacja o możliwym zamachu dotarła do policji w niedzielę. Następnie Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołało spotkanie przedstawicieli służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski.

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Dane od informatora

Później poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński oświadczył, że Służba Ochrony Państwa otrzymała informację o planowanym ataku od jednego z informatorów.

Według ministra zatrzymany ma powiązania z radykalnymi grupami i kontaktuje się przez internet z osobami o podobnych poglądach.

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