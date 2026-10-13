В Польше 66-летнего мужчину из Нижней Силезии, которого подозревают в планировании покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера Кшиштофа Косиняка-Камыша, во вторник после обеда доставили в Окружную прокуратуру в Варшаве. Там ему должны предъявить обвинения.

Информация поступила в воскресенье

Как сообщает RMF24, информация о возможном покушении поступила в полицию в воскресенье. После этого Антитеррористический центр Агентства внутренней безопасности созвал встречу представителей служб, подчиненных Министерству внутренних дел и администрации Польши.

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Данные от информатора

Позже стало известно о задержании 66-летнего мужчины. Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что Служба государственной охраны получила информацию о планируемом нападении от одного из информаторов.

По словам министра, задержанный связан с радикальными группами и через интернет контактирует с лицами схожих взглядов.

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