Policja w Obornikach w Polsce zatrzymała w poniedziałek 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli władz państwowych. Według Interii, wśród domniemanych celów byli premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Oświadczenie rzecznika rządu

O zatrzymaniu poinformował rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka. Jak przekazał, policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o publiczne nawoływanie do zabójstwa przedstawicieli władz. Nie podano szczegółów dotyczących treści publikacji w internecie ani dalszych czynności procesowych wobec 46-letniego mężczyzny.

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Inne zatrzymanie na Dolnym Śląsku

Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski poinformowało, że policja otrzymała informacje o możliwym zamachu na Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Następnie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W niedzielę na Dolnym Śląsku zatrzymano także mężczyznę w wieku około 60 lat. Według Interii miał on zostać przesłuchany we wtorek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji medialnych sprawa może dotyczyć jego kontaktów z radykalną organizacją, która szukała osób do przeprowadzenia ataku z użyciem broni palnej. Tusk podziękował służbom za szybkie i zdecydowane działania.

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