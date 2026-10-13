Полиция в польских Оборниках в понедельник задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в публичных призывах в интернете к убийству представителей государственной власти. По данным Interia, среди предполагаемых целей фигурировали премьер-министр Дональд Туск и маршалок Сейма Владислав Чажастый.

Заявление представителя правительства

О задержании сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка. По его словам, полиция задержала еще одного человека, подозреваемого в публичных призывах к убийству представителей власти. Подробности о содержании публикаций в интернете или дальнейших процессуальных действиях в отношении 46-летнего мужчины не сообщались.

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Еще одно задержание в Нижней Силезии

Ранее Министерство внутренних дел и администрации Польши заявило, что в полицию поступила информация о возможном покушении на Туска и вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша. После этого в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности состоялась встреча представителей полиции, Службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности.

В воскресенье в Нижней Силезии также задержали мужчину в возрасте около 60 лет. По сообщению Interia, его должны были допросить во вторник в Окружной прокуратуре в Варшаве. По неофициальной информации СМИ, дело может касаться его контактов с радикальной организацией, которая искала людей для нападения с применением огнестрельного оружия. Туск поблагодарил службы за быстрые и решительные действия.

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