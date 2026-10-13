У Польщі затримали 46-річного за підозрою в закликах убити Туска — Interia

У польських Оборниках у понеділок поліція затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у публічних закликах в інтернеті до вбивства представників державної влади. За даними Interia, серед імовірних цілей фігурували прем’єр-міністр Дональд Туск і маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий.

Заява речника уряду

Про затримання повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. За його словами, поліція затримала ще одну особу, яку підозрюють у публічних закликах до вбивства представників влади. Подробиць щодо змісту публікацій в інтернеті або подальших процесуальних дій проти 46-річного чоловіка не повідомляли.

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Інше затримання на Нижній Сілезії

Раніше Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі заявило, що до поліції надійшла інформація про можливий замах на Туска та віцепрем’єр-міністра Владислава Косіняка-Камиша. Після цього в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки відбулася зустріч представників поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

У неділю на Нижній Сілезії також затримали чоловіка віком близько 60 років. За повідомленням Interia, його мали допитати у вівторок в Окружній прокуратурі у Варшаві. За неофіційною інформацією медіа, справа може стосуватися його контактів із радикальною організацією, яка шукала людей для нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Туск подякував службам за швидкі та рішучі дії.

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