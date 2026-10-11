Liczba zarejestrowanych w tym roku przypadków odry w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 4080 w 47 stanach i Waszyngtonie. Ponad jedna czwarta wszystkich infekcji — 1105 przypadków — została odnotowana w Pensylwanii, informuje The Hill, powołując się na dane amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Pensylwania ma największą liczbę przypadków

Pensylwania wyprzedza Karolinę Południową, gdzie zarejestrowano 670 przypadków, o ponad 400 infekcji. Według gazety ognisko to stało się największe w stanie od ponad 35 lat.

CDC określają odrę jako wysoce zakaźną chorobę wirusową i zaznaczają, że najlepszą ochronę zapewniają dwie dawki szczepionki MMR. Departament Zdrowia Pensylwanii podaje, że dwie dawki szczepionki są w 97% skuteczne w zapewnieniu dożywotniej ochrony przed odrą.

Struktura wiekowa i dane o zgonach

Według CDC 42% przypadków odry w USA w 2026 roku dotyczyło dzieci w wieku od 5 do 19 lat. Kolejne 17% chorych stanowiły dzieci poniżej 5. roku życia, a 40% — osoby powyżej 20. roku życia.

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Od początku roku w kraju odnotowano 42 odrębne ogniska odry, przy czym z ogniskami wiąże się 96% potwierdzonych przypadków. Dla porównania, w całym 2025 roku w USA zarejestrowano 2289 przypadków w 45 stanach i Waszyngtonie.

Departament Zdrowia Pensylwanii poinformował o pięciu zgonach związanych z odrą według ostatniej aktualizacji CDC. Jednocześnie CDC w ogólnokrajowym zestawieniu wskazuje na dwa zgony. Według The Hill rozbieżność ta stała się przedmiotem publicznego sporu między gubernatorem Pensylwanii Joshem Shapiro a sekretarzem zdrowia USA Robertem F. Kennedym Jr. dotyczącego kryteriów, według których zgon wiąże się z odrą.

Baza danych CDC nie wskazuje, gdzie i kiedy doszło do zgonów, dlatego nie można ustalić, czy przypadki z Pensylwanii zostały uwzględnione w federalnym zestawieniu. Gazeta zaznacza również, że żaden inny stan nie odnotował w tym roku zgonu z powodu odry.

W stanie Nowy Jork, gdzie zarejestrowano 97 przypadków wobec 26 w 2025 roku, gubernatorka Kathy Hochul ogłosiła w poniedziałek pierwszy w 2026 roku ogólnostanowy stan wyjątkowy z powodu trwającego ogniska odry.

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