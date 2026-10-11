Число случаев кори в США превысило 4 тысячи — The Hill

Количество зарегистрированных в этом году случаев кори в США достигло 4080 в 47 штатах и Вашингтоне. Более четверти всех инфекций — 1105 случаев — зафиксировали в Пенсильвании, сообщает The Hill со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В Пенсильвании наибольшее число случаев

Пенсильвания опережает Южную Каролину, где зарегистрировали 670 случаев, более чем на 400 инфекций. По данным издания, эта вспышка стала крупнейшей в штате за более чем 35 лет.

CDC характеризуют корь как крайне заразное вирусное заболевание и отмечают, что лучшую защиту обеспечивают две дозы вакцины MMR. Департамент здравоохранения Пенсильвании сообщает, что две дозы вакцины на 97% эффективны для пожизненной защиты от кори.

Возрастная структура и данные о смертях

По данным CDC, 42% случаев кори в США в 2026 году пришлись на детей в возрасте от 5 до 19 лет. Еще 17% заболевших — дети в возрасте до 5 лет, а 40% — люди старше 20 лет.

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С начала года в стране зафиксировали 42 отдельные вспышки кори, причем со вспышками связывают 96% подтвержденных случаев. Для сравнения, за весь 2025 год в США зарегистрировали 2289 случаев в 45 штатах и Вашингтоне.

Департамент здравоохранения Пенсильвании сообщил о пяти смертях, связанных с корью, по состоянию на последнее обновление CDC. В то же время CDC в общенациональном подсчете указывает на две смерти. По данным The Hill, это расхождение стало предметом публичного спора между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим о критериях, по которым смерть связывают с корью.

В базе данных CDC не указано, где и когда произошли смерти, поэтому невозможно установить, учтены ли случаи из Пенсильвании в федеральном подсчете. Издание также отмечает, что ни один другой штат в этом году не зафиксировал смерть от кори.

В штате Нью-Йорк, где зарегистрировали 97 случаев против 26 в 2025 году, губернатор Кэти Хокул в понедельник объявила первый в 2026 году общештатный режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающейся вспышки кори.

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