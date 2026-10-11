美国麻疹病例数超过4000例——The Hill

今年美国已登记的麻疹病例数达到4080例，分布在47个州和华盛顿特区。其中超过四分之一的感染病例——1105例——出现在宾夕法尼亚州，The Hill报道称，数据来自美国疾病控制与预防中心。

宾夕法尼亚州病例数最多

宾夕法尼亚州比登记670例病例的南卡罗来纳州多出400多例感染。该媒体称，此次疫情已成为该州35年多来规模最大的一次。

美国疾病控制与预防中心将麻疹描述为一种高度传染性的病毒性疾病，并指出接种两剂MMR疫苗可提供最佳保护。宾夕法尼亚州卫生部表示，两剂疫苗对提供终身麻疹保护的有效率为97%。

年龄结构与死亡数据

根据美国疾病控制与预防中心的数据，2026年美国42%的麻疹病例发生在5岁至19岁的儿童中。另有17%的患者为5岁以下儿童，40%为20岁以上人群。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

今年以来，美国记录了42起独立的麻疹疫情，96%的确诊病例与疫情有关。相比之下，2025年全年，美国在45个州和华盛顿特区共登记2289例病例。

截至美国疾病控制与预防中心最近一次更新，宾夕法尼亚州卫生部报告了5例与麻疹相关的死亡病例。与此同时，美国疾病控制与预防中心在全国统计中列出2例死亡。The Hill称，这一差异已成为宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗与美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪之间公开争议的焦点，争议涉及判定死亡与麻疹相关的标准。

美国疾病控制与预防中心的数据库没有说明死亡发生的地点和时间，因此无法确定宾夕法尼亚州的病例是否被计入联邦统计。该媒体还指出，今年没有其他州记录麻疹死亡病例。

在纽约州，登记病例数为97例，而2025年为26例。州长凯西·霍楚尔于周一因持续的麻疹疫情宣布2026年首个全州紧急状态。

关注我们在