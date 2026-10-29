Według Korea Herald co najmniej 68 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w Hiszpanii. Do wypadku doszło w środę rano na linii kolejowej łączącej Madryt z południowym regionem Andaluzji.

Zderzenie pociągów dużych prędkości

W komunikacie zaznaczono, że w wyniku zderzenia są również ranni. Korea Herald podaje liczbę ofiar śmiertelnych, powołując się na doniesienia mediów.

Przyczyny zderzenia i inne okoliczności wypadku nie zostały sprecyzowane w opublikowanym materiale.

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Reakcja prezydenta Korei Południowej

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung wyraził w czwartek współczucie w związku z tragedią. We wpisie w serwisie społecznościowym X oświadczył, że odczuwa głęboki smutek z powodu licznych ofiar śmiertelnych i rannych, wśród których są obywatele Korei Południowej.

Lee wyraził współczucie rodzinom ofiar i narodowi Hiszpanii, a także życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Według niego w katastrofie ucierpiało kilku Koreańczyków z Południa. Ambasada Korei Południowej w Hiszpanii wysłała konsula na miejsce wypadku, aby zapewnić pomoc konsularną.

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