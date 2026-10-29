По данным Korea Herald, в результате столкновения двух высокоскоростных поездов в Испании погибли не менее 68 человек. Авария произошла утром в среду на железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусией.

Столкновение высокоскоростных поездов

В сообщении отмечается, что в результате столкновения также есть раненые. Данные о количестве погибших Korea Herald приводит со ссылкой на сообщения СМИ.

Причины столкновения и другие обстоятельства аварии в опубликованном материале не уточняются.

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Реакция президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в четверг выразил соболезнования в связи с трагедией. В публикации в социальной сети X он заявил, что испытывает глубокую скорбь из-за многочисленных погибших и раненых, среди которых есть граждане Южной Кореи.

Ли выразил соболезнования семьям погибших и народу Испании, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления. По его словам, в катастрофе пострадали несколько южнокорейцев. Посольство Южной Кореи в Испании направило консула к месту аварии для оказания консульской помощи.

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