29 października w tureckiej Kapadocji zawaliła się skała w pobliżu wejścia do Muzeum pod gołym niebem w Göreme. Według wstępnych danych w wyniku tego zdarzenia są ofiary śmiertelne i ranni. Duże odłamki skały spadły w pobliżu wejścia do kompleksu turystycznego. Okoliczności zawalenia się skały oraz dokładna liczba ofiar są obecnie ustalane.

Według doniesień lokalnych mediów w pobliżu wejścia do atrakcji turystycznej zawaliły się duże bloki skalne. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Dokładna liczba ofiar śmiertelnych i rannych nie jest na razie znana. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia skali tragedii ani okoliczności zawalenia się skał.

Muzeum pod gołym niebem w Göreme jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Kapadocji. Znajduje się ono wśród formacji skalnych, z których słynie środkowa część Turcji.

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Na terenie kompleksu zachowały się starożytne klasztory, kościoły i pomieszczenia mieszkalne wykute w skale wulkanicznej. Część świątyń słynie z malowideł ściennych z okresu bizantyjskiego.

Göreme wchodzi w skład obiektu światowego dziedzictwa UNESCO „Park Narodowy Göreme i skalne zabytki Kapadocji”.

Informację tę podaje turecka stacja TV100.

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