Видео: В Турции обрушилась скала возле популярного музея, есть погибшие и пострадавшие

29 октября в турецкой Каппадокии обрушилась скала возле входа в Музей под открытым небом в Гереме. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Крупные обломки породы упали у входа в туристический комплекс. Обстоятельства обвала и точное количество жертв в настоящее время уточняются.

По сообщениям местных СМИ, возле входа в туристическую достопримечательность обрушились крупные каменные глыбы. Под обломками могут оставаться люди.

Точное число погибших и раненых пока неизвестно. Официального подтверждения масштабов трагедии и обстоятельств обвала пока нет.

Музей под открытым небом в Гереме является одной из самых известных туристических достопримечательностей Каппадокии. Он расположен среди скальных образований, которыми славится центральная часть Турции.

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На территории комплекса сохранились древние монастыри, церкви и жилые помещения, высеченные в вулканической породе. Часть храмов известна настенными росписями византийского периода.

Гереме входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Национальный парк Гереме и скальные памятники Каппадокии».

Об этом сообщается со ссылкой на турецкое издание TV100.

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