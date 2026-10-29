Видео: В Турции обрушилась скала возле популярного музея, есть погибшие и пострадавшие
29 октября в турецкой Каппадокии обрушилась скала возле входа в Музей под открытым небом в Гереме. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Крупные обломки породы упали у входа в туристический комплекс. Обстоятельства обвала и точное количество жертв в настоящее время уточняются.
По сообщениям местных СМИ, возле входа в туристическую достопримечательность обрушились крупные каменные глыбы. Под обломками могут оставаться люди.
Точное число погибших и раненых пока неизвестно. Официального подтверждения масштабов трагедии и обстоятельств обвала пока нет.
Музей под открытым небом в Гереме является одной из самых известных туристических достопримечательностей Каппадокии. Он расположен среди скальных образований, которыми славится центральная часть Турции.
На территории комплекса сохранились древние монастыри, церкви и жилые помещения, высеченные в вулканической породе. Часть храмов известна настенными росписями византийского периода.
Гереме входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Национальный парк Гереме и скальные памятники Каппадокии».
Об этом сообщается со ссылкой на турецкое издание TV100.
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