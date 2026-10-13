W Lahore w Pakistanie prezenter telewizyjny Iqrarul Hassan został nocą zabrany z domu przez mężczyzn po cywilnemu — podała jego rodzina. Władze prowincji Pendżab oświadczyły, że policja nie zatrzymała Hassana, a okoliczności incydentu są sprawdzane, informuje Dawn.

Oświadczenie rodziny

Żona prezentera, Farah Iqrar, powiedziała w nagraniu wideo, że około godziny 3:00 mężczyźni po cywilnemu wyłamali główną bramę ich domu w dzielnicy DHA, weszli do środka i zabrali jej męża. Twierdziła, że podczas operacji została brutalnie potraktowana, a także skonfiskowano dwa telefony Hassana, laptopa i jej telefon.

Oświadczyła również, że wśród uczestników nalotu była zamaskowana kobieta z identyfikatorem Narodowej Agencji ds. Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości NCCIA.

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Stanowisko adwokata

Adwokat prezentera, Mian Ali Ashfaq, poinformował, że NCCIA zaprzeczyła zatrzymaniu Hassana. Dodał, że prowadzący nie wygłaszał antypaństwowych oświadczeń, a obrona planuje zwrócić się do Wysokiego Sądu w Lahore, aby doprowadzić do jego bezpiecznego powrotu.

Dawn zauważa, że Iqrarul Hassan krytykował politykę rządu w mediach społecznościowych.

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