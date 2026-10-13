В Лахоре, Пакистан, телеведущего Икрарула Хассана ночью забрали из дома мужчины в гражданской одежде, сообщила его семья. Власти провинции Пенджаб заявили, что полиция Хассана не задерживала, а обстоятельства инцидента проверяются, сообщает Dawn.

Заявление семьи

Жена телеведущего Фара Икрар рассказала в видео, что около 3:00 мужчины в гражданской одежде выломали главные ворота их дома в районе DHA, вошли внутрь и забрали ее мужа. По ее утверждению, во время операции с ней грубо обращались, а также изъяли два телефона Хассана, ноутбук и ее телефон.

Она также заявила, что среди участников рейда была женщина в маске с идентификационным бейджем Национального агентства по расследованию киберпреступлений NCCIA.

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Позиция адвоката

Адвокат телеведущего Миан Али Ашфак сообщил, что NCCIA опровергло задержание Хассана. Он добавил, что ведущий не делал антигосударственных заявлений, а защита планирует обратиться в Высокий суд Лахора, чтобы добиться его безопасного возвращения.

Dawn отмечает, что Икрарул Хассан критиковал политику правительства в социальных сетях.

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