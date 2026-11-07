Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zapasy w tym kraju zostały wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.



Według Pistoriusa Berlin nie jest obecnie w stanie uzupełnić własnych zapasów po przekazaniu Ukrainie dostępnych systemów.

„Wszystkiego, co obecnie przekazujemy, nie będziemy na razie w stanie uzupełnić; doprowadziłoby to do powstania luk w naszej obronie, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Więcej nie jest obecnie możliwe” – oświadczył minister.

Podkreślił, że teraz inne państwa muszą przejąć większą część zobowiązań dotyczących dostaw systemów Patriot na Ukrainę.

Informuje o tym niemiecki magazyn Focus.

Przypomnijmy, że 4 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem i omówił przyspieszenie dostaw rakiet PAC-2 niemieckiej produkcji do systemów Patriot w związku z chronicznym niedoborem pocisków przechwytujących.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych w okresie zimowym.

Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony powietrznej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.

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