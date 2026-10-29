Смерть актрисы Хейден Пенетьер признали несчастным случаем

Полиция американского штата Южная Каролина официально завершила расследование смерти 36-летней актрисы Хейден Пенетьер. Ее смерть признали несчастным случаем.

По её словам, вывод об обстоятельствах смерти актрисы основан на результатах медицинской экспертизы и проведенного расследования. После этого правоохранители официально закрыли дело.

Об этом изданию People сообщила сержант Диана Мунос из Департамента полиции Гринвилла.

Украинский боксер Владимир Кличко продолжает заботиться о сохранении наследства своей 11-летней дочери Каи-Евдокии после смерти её матери, американской актрисы Хейден Панеттьер. Спортсмен заявил, что планирует за свой счет погасить налоговую задолженность покойной актрисы, чтобы уберечь её имущество от штрафных санкций.

Вскрытие показало причину смерти актрисы Хейден Панеттьер.

Опубликованы последние фото Хейден Панеттьер перед смертью.

Американская актриса Хейден Панеттьер, наиболее известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также как бывшая невеста украинского боксёра Владимира Кличко, скончалась в возрасте 36 лет.

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