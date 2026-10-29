Śmierć aktorki Hayden Penetier uznano za wypadek

Policja w amerykańskim stanie Karolina Południowa oficjalnie zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 36-letniej aktorki Hayden Penetier. Jej śmierć uznano za wypadek.

Jak podała, wniosek dotyczący okoliczności śmierci aktorki opiera się na wynikach ekspertyzy medycznej oraz przeprowadzonego śledztwa. Następnie organy ścigania oficjalnie zamknęły sprawę.

Informację tę przekazała magazynowi „People” sierżant Diana Munoz z Departamentu Policji w Greenville.

Ukraiński bokser Władimir Kliczko nadal dba o zachowanie spadku swojej 11-letniej córki Kai-Eudokii po śmierci jej matki, amerykańskiej aktorki Hayden Panettiere. Sportowiec oświadczył, że zamierza na własny koszt spłacić zaległości podatkowe zmarłej aktorki, aby uchronić jej majątek przed sankcjami karnymi.

Sekcja zwłok wykazała przyczynę śmierci aktorki Hayden Panettiere.

Opublikowano ostatnie zdjęcia Hayden Panettiere przed śmiercią.

Amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana przede wszystkim z seriali „Heroes” i „Nashville”, a także jako była narzeczona ukraińskiego boksera Władimira Kliczki, zmarła w wieku 36 lat.

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