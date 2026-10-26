В Киеве скончался соучредитель Театра на Печерске Юрий Якуша

В возрасте 51 года скончался украинский актёр Юрий Якуша, стоявший у истоков создания Киевского академического театра на Печерске. О смерти артиста сообщили его коллеги из театрального коллектива, отметив, что дата и время церемонии прощания в помещении театра будут объявлены позже.

Юрий Якуша окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого в 1999 году, а уже в следующем году вместе с однокурсниками под руководством Александра Крижановского создал новый театр. На протяжении своей карьеры артист играл в знаковых спектаклях Театра на Печерске, работал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а также снимался в кино и телесериалах. Причина смерти актера пока не обнародована.

Источник: Киевский академический театр на Печерске.

Во Львове 26 октября сотни людей проводили в последний путь народного артиста Украины, актёра и режиссёра Фёдора Стригуна, скончавшегося после продолжительной болезни. Отдать дань уважения художнику пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники его творчества. Федор Стригун находился в больнице после хирургического вмешательства, семья художника нуждалась в финансовой помощи для оплаты лечения и дальнейшей реабилитации. 23 октября народный артист скончался.

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