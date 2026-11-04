В Риме в возрасте 93 лет умер итальянский режиссер Тинто Брасс, известный прежде всего работами в жанре эротического кино. О смерти режиссера утром 4 ноября его жена Катерина Варци и дети Бонифачо и Беатриче сообщили ANSA. Похороны пройдут в строго частном формате.

От авангарда к эротическому кино

Тинто Брасс, настоящее имя которого Джованни Брасс, родился 26 марта 1933 года в Милане. После получения юридического образования он в 1950-х годах переехал в Париж, где работал архивистом во Французской синематеке и был ассистентом режиссеров Альберто Кавальканти и Йориса Ивенса.

Вернувшись в Италию, в 1959 году Брасс работал ассистентом Роберто Росселлини над фильмами India и General Della Rovere. Его режиссерским дебютом в 1963 году стал фильм Chi lavora è perduto — критика отчужденного труда, привлекшая внимание цензоров.

В 1960-х и 1970-х годах Брасс снял ряд авангардных фильмов разных жанров. Среди его работ того периода — Col cuore in gola, L’urlo, Nerosubianco и La vacanza. Картина La vacanza с Ванессой Редгрейв и Франко Неро получила приз жюри Венецианского кинофестиваля 1971 года.

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Самые известные работы

Брасс наиболее известен поздними эротическими фильмами La chiave, Così fan tutte, Paprika, Monella и Trasgredire. В его фильмах снимались Серена Гранди, Дебора Каприольо, Франческа Деллера, Анна Аммирати, Анна Гальена и Клаудия Колл.

В фильмографию режиссера также входят Salon Kitty, Caligula, Miranda, Capriccio, L’uomo che guarda, Fermo posta Tinto Brass, Senso ’45 и Fallo!. Его последней работой стала картина Monamour, снятая в 2005 году; это был первый фильм Брасса, созданный в цифровом формате.

После инсульта в 2010 году режиссер передвигался на инвалидной коляске. На недавнем Венецианском кинофестивале Катерина Варци зачитала его обращение перед мировой премьерой отреставрированной в формате 4K версии Col cuore in gola.

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