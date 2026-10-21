КНДР приказала военным на границе с Южной Кореей предпринимать «оперативные и решительные действия», если южнокорейские силы будут угрожать их безопасности. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Инспекция укреплений

Маршал Корейской народной армии Пак Чон Чхон 20 октября проинспектировал укрепления на границе с Южной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Его сопровождала Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам Ким Ё Чжон, новые огневые подразделения уже заняли огневые позиции на границе.

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Заявление Сеула

Сообщение из Пхеньяна появилось на следующий день после того, как Сеул заявил о готовности решительно наказать КНДР за любые дальнейшие провокации, если Пхеньян реализует угрозы усилить военное развертывание вдоль границы.

Напряженность между двумя корейскими государствами растет с апреля 2024 года, когда КНДР начала укреплять границу. Страны разделяет Демилитаризованная зона, созданная после завершения Корейской войны перемирием 1953 года.

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