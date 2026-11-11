Ронни О’Салливан проиграл Шону Мёрфи 0:4 на Champion of Champions — BBC Sport
Семикратный чемпион мира Ронни О’Салливан проиграл Шону Мёрфи со счётом 0:4 на турнире Champion of Champions в Лестере. Как сообщает BBC Sport, благодаря победе Мёрфи вышел в четвертьфинал соревнований.
Преимущество Мёрфи
О’Салливан уступал 0:2 после первых двух фреймов. Во втором фрейме Мёрфи сделал брейк в 68 очков. В следующем он оформил брейк в 41 очко, а четвёртый фрейм выиграл со счётом 61:42. Именно эта победа в напряжённом заключительном фрейме обеспечила Мёрфи итоговый счёт 4:0.
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Следующий матч Мёрфи
Для 50-летнего О’Салливана это был первый матч после поражения от Ка Вая Ченга на Northern Ireland Open в прошлом месяце. Ранее спортсмен испытывал проблемы с формой. В четвертьфинале Мёрфи сыграет с победителем другого матча третьей группы между чемпионом мира У Ицзэ и Чжан Биньюем.