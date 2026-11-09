Службы гражданской обороны Саудовской Аравии в понедельник объявили о завершении опасности в столице страны Эр-Рияде через несколько минут после распространения предупреждения.

Повреждения башни Aramco

Тревогу объявили на следующий день после атаки, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы. В воскресенье обломки после попытки атаки выбили окна на нескольких этажах башни Aramco Tower в финансовом районе Эр-Рияда.

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Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что повреждения были ограниченными и пострадавших нет. Коалиция во главе с Саудовской Аравией также сообщила о перехвате ракет хуситов над столицей, пишет Daily Maverick.

Возобновление боевых действий

Хуситы активизировали ракетные и дроновые удары по саудовским аэропортам, портам и нефтяным объектам. Боевые действия между Саудовской Аравией и связанной с Ираном группировкой возобновились в июле. В ответ Саудовская Аравия наносила авиаудары по целям хуситов в Йемене. Возобновление противостояния разрушило перемирие, достигнутое при посредничестве ООН в 2022 году, которое в значительной степени остановило боевые действия между королевством и группировкой.

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