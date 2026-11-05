Сенатские демократы США готовятся расследовать банковские отношения JPMorgan Chase с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном после того, как в начале следующего года, как ожидается, получат контроль над Конгрессом. Об этом сообщает CNBC.

Решения руководства банка

Сотрудники демократов в Комитете Сената по финансам планируют сосредоточиться на том, как высокопоставленные руководители крупнейшего банка США принимали решения по Эпштейну. По данным источника CNBC, знакомого с позицией комитета, особое внимание предполагается уделить решениям Мэри Эрдос — генерального директора подразделения Asset & Wealth Management в JPMorgan.

Источник говорил на условиях анонимности, поскольку расследование еще не было объявлено. JPMorgan Chase не предоставил немедленного комментария в ответ на запрос CNBC.

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Полномочия комитета

Комитет по финансам в новом составе Конгресса, вероятно, возглавит сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден. Сейчас он является старшим демократом в комитете и дал понять, что планирует в полной мере использовать полномочия по выдаче повесток, которыми располагает парламентское большинство.

Демократы готовят масштабные расследования после своих побед на промежуточных выборах, состоявшихся во вторник.

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