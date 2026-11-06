В аэропорту Чанги в Сингапуре во время проверки багажа 31-летнего гражданина страны обнаружили 105 коллекционных карт One Piece, ориентировочная стоимость которых составляет 400 тыс. сингапурских долларов, или около 312 тыс. долларов США. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура.

Проверка багажа

Инцидент произошел 2 ноября 2026 года в терминале 4. Сотрудники управления направили мужчину в зону досмотра багажа и спросили, есть ли у него вещи для декларирования. Он заявил, что перевозит две коллекционные карты.

Во время сканирования сотрудники заметили аномалии в одном из чемоданов. При дальнейшей проверке они нашли 105 различных карт One Piece, а также браслет люксового бренда.

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Дело передали таможне

Материалы передали Таможенной службе Сингапура для дальнейшего расследования. В Управлении иммиграции и контрольно-пропускных пунктов напомнили путешественникам об обязанности декларировать недавно приобретенные товары и уплачивать пошлину и налог на товары и услуги, если они превышают установленные льготные лимиты.

One Piece — японская манга- и аниме-франшиза, у которой есть официальная карточная игра; редкие карты могут стоить тысячи долларов. В октябре 2025 года у другого сингапурца в аэропорту Чанги нашли карты Pokémon стоимостью более 30 тыс. сингапурских долларов.

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