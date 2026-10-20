В Национальном музее антропологии в Мехико, Мексика, проходит выставка работ, созданных в сотрудничестве мексиканских мастеров с дизайнерами из Сирии, Ливана, Ирана и Индии. Экспозиция представляет результаты резиденции Crafting Design Futures, проведенной Design Doha в рамках культурного обмена между Катаром и Мексикой, сообщает Mexico News Daily.

Во время резиденции семейные ремесленные мастерские в штатах Мичоакан, Халиско и в Мехико принимали дизайнеров с Ближнего Востока и из Южной Азии. Участники исследовали, как унаследованные ремесленные знания могут влиять на современный дизайн.

Керамика и традиционная гравировка

В Гвадалахаре иранская дизайнер Ясамин Шайхи, работающая в Катаре, вместе со студией Estudio Guerrero создала керамический сосуд Shared Traces. Работа вдохновлена насридской керамикой Аль-Андалуса и имеет корону из вручную кованых металлических лепестков, отражающих свет на глазурованной поверхности.

В Сочимилько сирийский дизайнер Кенан Алькуватли сотрудничал с мастером Хосе Крусом, известным техникой пепита — орнаментом из точек. Для работы MANUS0X авторы в цифровом виде переосмыслили тысячелетний растительный мотив из мечети Омейядов в Дамаске, разделили его на тысячи фрагментов и интегрировали их в традиционную мексиканскую технику пепита.

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Медь и природные мотивы

В городе Уруапан ливанская дизайнер Ширин Сбаити создала скульптуру Raíz de Vida вместе с керамистами Норберто и Роси. В произведении сочетаются фигуративный стиль дизайнерки и цветные изображения животных, лиц и природных элементов, характерные для работ мексиканских мастеров.

Еще один проект был создан в Санта-Клара-дель-Кобре, известном традицией ручной ковки меди. Британско-индийский дизайнер Армаан Бансал и мастер Алан Пуреко изготовили работу Despierto a estas horas с небольшими отверстиями в меди, через которые проходит свет. По словам авторов, она отсылает к развитию мексиканской архитектуры.

Выставка будет работать в пространстве Media Luna музея до 1 ноября, вход бесплатный. Проекты являются частью катарской инициативы Years of Culture, посвященной в 2026 году Мексике и Канаде.

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