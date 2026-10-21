Федеральное правительство Нигерии создало технический комитет, который должен ускорить реализацию стратегических мер в аграрном секторе. Его работа будет сосредоточена на наращивании производства пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур, а также на развитии животноводства.

Комитет сформировал вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во время встречи по вопросам работы аграрного сектора и стратегических мер в президентском комплексе в Абудже. Как сообщает Premium Times Nigeria, вице-президент поручил участникам обменяться идеями и подготовить план реализации таких мер.

Состав комитета

В состав органа вошли представители федеральных министерств сельского хозяйства и продовольственной безопасности, водных ресурсов и санитарии, а также развития животноводства. В комитете также представлены MOFI, координатор президентской реформы животноводства, а также старшие специальные помощники президента по агробизнесу и производительности, продовольственной безопасности и развитию животноводства.

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Среди других участников — руководители Банка промышленности, Банка сельского хозяйства, Национального управления развития сельскохозяйственных земель, Национального совета по семенам, Национального фонда развития сельского хозяйства, Национального центра механизации сельского хозяйства, Национального сахарного совета Нигерии, Нигерийской товарной биржи и Национального агентства по научной и инженерной инфраструктуре.

Приоритеты работы

Координировать комитет будет техническая советница вице-президента по вопросам сельского хозяйства и руководительница Президентского координационного подразделения продовольственных систем Марион Мун. Министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Абубакар Кьяри заявил, что участники встречи также обсудили проблемы фермеров и использование имеющихся ресурсов для расширения производства пшеницы и развития земледелия в сухой сезон.

По словам Кьяри, отчет технического комитета сначала должен рассмотреть другой комитет, после чего его передадут вице-президенту, а затем — президенту. Мун отметила, что развитие аграрного сектора является общей ответственностью федеральной власти, штатов и местных органов власти. Она указала на необходимость устранить пробелы в координации между этими уровнями, чтобы лучше понимать ситуацию на уровне штатов.

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