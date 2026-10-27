В Пайнтауне, ЮАР, задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к попытке угона автомобиля и стрельбе, во время которой погиб один из предполагаемых угонщиков. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на полицию провинции Квазулу-Натал.

Обстоятельства инцидента

Инцидент произошел 9 октября на Ли-Плейс. По данным полиции, отец выезжал задним ходом с подъездной дорожки у дома вместе с двумя детьми, когда подозреваемые вышли из автомобиля позади него.

Один из подозреваемых, по версии правоохранителей, открыл огонь по мужчине. Отец открыл ответный огонь и смертельно ранил одного из подозреваемых.

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Задержание и обвинения

Представитель полиции Квазулу-Натал подполковник Пол Магваза сообщил, что подозреваемого задержали в воскресенье в КваДабеке после дальнейшего расследования, проведенного детективами из Пайнтауна. По данным полиции, у него обнаружили огнестрельное оружие без лицензии и 14 патронов.

Полиция сообщила, что мужчине вменяют попытку угона автомобиля, три эпизода покушения на убийство, а также хранение оружия без лицензии и боеприпасов. Ожидается, что во вторник он предстанет перед магистратским судом Пайнтауна.

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