В австралийском городе Алис-Спрингс 18-летнему мужчине предъявили обвинение в опасном управлении транспортным средством, повлекшем смерть 57-летнего мужчины. Ему также вменяют оставление места ДТП и другие правонарушения, связанные со смертельной аварией, сообщает ABC News.

Расследование продолжалось пять месяцев

По данным полиции Северной территории, мужчину арестовали 21 октября в полицейском участке Алис-Спрингс. Его оставили под стражей до слушания в местном суде Алис-Спрингс, которое должно состояться на следующий день.

20 мая примерно в 21:30 57-летнего мужчину нашли без сознания на Лен-Киттл-Драйв. Полиция заявляла, что он, вероятно, получил травмы головы, характерные для удара транспортным средством. По словам представителя полиции, пострадавший получил тяжелые травмы и умер на месте.

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Полиция искала предполагаемое место наезда

Через неделю после гибели мужчины полиция создала специальную следственную группу с участием детективов по расследованию тяжелых ДТП и региональных криминальных подразделений. До этого на видео с автомобильного регистратора было зафиксировано, как мужчина шел на юг возле BMX-трассы.

Полиция считала, что автомобиль мог сбить его примерно в 350 метрах к югу от этого места, возле здания Men’s Shed в парке Блазерскайт. В ведомстве отметили, что в расследовании были задействованы специализированные подразделения со всей Северной территории, и поблагодарили людей, помогавших следователям.

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