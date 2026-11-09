По меньшей мере 10 работников погибли, еще 15 получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, в результате взрыва и пожара на металлургическом заводе HABAS в районе Алиага портового города Измир на западе Турции. Спасатели искали еще четырех человек, которые, по предварительным данным, могли оставаться под завалами, сообщает Deutsche Welle.

Обстоятельства аварии

По данным офиса губернатора Измира, взрыв произошел около полудня во время разливки жидкой стали. По предварительной версии, мостовой кран упал в печь. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

Губернатор Измира Сулейман Элбан заявил, что на производственной линии в это время происходила смена рабочей смены, а не активный производственный процесс. На территории завода находились около 200 работников вместо ожидаемых 300.

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Спасательные работы и реакция

Мэр Измира Джемиль Тугай сообщил, что первоначальный пожар после взрыва был потушен. По его словам, точное число погибших и пострадавших можно будет установить после разбора завалов. Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что раненых доставили в больницы и за их состоянием внимательно следят.

Министр юстиции Акын Гюрлек сообщил о назначении четырех прокуроров по делу. Очевидцы рассказали государственному агентству Anadolu, что взрыв был чрезвычайно мощным: один из них отметил, что земля содрогнулась, а другой сравнил ощущения с землетрясением.

Левая оппозиционная Рабочая партия Турции (TIP) заявила, что инцидент вновь продемонстрировал пренебрежение охраной труда и безопасностью в стране, и назвала его «убийством на рабочем месте». По данным независимой организации Health and Safety Labor Watch, в сентябре в Турции зафиксировали 226 смертей на рабочих местах.

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