Компания Eli Lilly заявила, что ее исследуемый препарат ретатрутид в крупном исследовании с участием людей с диабетом оказался эффективнее препарата Ozempic компании Novo Nordisk в снижении показателя A1c и массы тела. Об этом сообщает STAT News.

Снижение показателя A1c

В прямом сравнительном исследовании у участников, получавших наивысшую дозу ретатрутида, через 80 недель показатель A1c снизился на 2,2 процентного пункта. В группе, получавшей Ozempic, этот показатель уменьшился на 1,8 процентного пункта.

A1c является показателем уровня сахара в крови. По оценке компании, результаты исследования укрепляют конкурентные позиции ретатрутида среди препаратов для людей с диабетом.

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Разница в потере массы тела

Участники, принимавшие наивысшую дозу ретатрутида, потеряли 20,9% массы тела. Среди участников, получавших Ozempic, этот показатель составил 9,4%.

Приведенные результаты по снижению веса основаны на анализе участников, которые продолжали лечение, а не всех участников исследования. Ретатрутид в настоящее время является исследуемым препаратом Eli Lilly.

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