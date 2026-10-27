Биотехнологическая компания Artiva прекращает работу после смерти двух участников испытаний

Компания Artiva Biotherapeutics, базирующаяся в Сан-Диего, заявила о сворачивании деятельности после смерти двух участников исследования II фазы ее клеточной терапии для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщает STAT News.

Две смерти участников исследования

Один из участников умер от неврологического осложнения после получения терапии NK-клетками. По информации Artiva, исследователи пришли к выводу, что смерть, вероятно, была связана не с самой клеточной терапией, а с химиотерапией, которую пациент получил перед инфузией клеток.

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Второй участник внезапно умер примерно через два месяца после лечения. Исследователи установили, что этот случай не был связан ни с одним компонентом процесса лечения, однако причину смерти пока не определили.

Подготовка к клеточной терапии

Перед введением клеточной терапии пациентам обычно назначают химиотерапию, чтобы снизить количество лейкоцитов и освободить место для новых клеток. STAT News называет эти случаи очередными событиями в области безопасности при применении подходов, разработанных для лечения рака, в терапии аутоиммунных заболеваний.

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