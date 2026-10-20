Австралийская команда исследователей под руководством Института Уолтера и Элизы Холл разработала платформу редактирования генов, которая потенциально позволит врачам точнее контролировать клеточную терапию. Подход с использованием прайм-редактирования призван помочь терапевтическим Т-клеткам выживать в организме пациентов, которым необходима постоянная иммуносупрессия, сообщает News-Medical.

Контроль с помощью доступных лекарств

Клеточная и генная терапия предполагает извлечение иммунных клеток пациента, их коррекцию или модификацию в лаборатории и последующее возвращение в организм. Однако после введения таких клеток у врачей ограничены возможности избирательно усиливать или подавлять их активность. Это создает проблему для пациентов, которым одновременно нужны препараты для подавления иммунной системы — в частности, для защиты трансплантированного органа или контроля заболевания.

Исследователи показали, что Т-клетки можно сделать устойчивыми к такролимусу — распространенному иммуносупрессивному препарату — одновременно сохранив их чувствительность к циклоспорину, родственному препарату. По замыслу команды, это могло бы позволить использовать такролимус для поддержания отредактированных клеток, подавляя другие иммунные клетки, и одновременно сохранить возможность воздействовать на модифицированные клетки другим препаратом при необходимости.

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Испытания на разных типах Т-клеток

Исследование, опубликованное в журнале Blood, было сосредоточено на редком тяжелом иммунозависимом раке крови — подкожной панникулитоподобной Т-клеточной лимфоме с HLH, которая может поражать детей и молодых людей. На клетках пациентов ученые с помощью прайм-редактирования исправили вызывающую заболевание мутацию и внесли второе редактирование для устойчивости клеток к такролимусу.

Платформу также протестировали на вирус-специфических Т-клетках, которые в будущем могут помогать реципиентам трансплантатов бороться с инфекциями без прекращения приема препаратов против отторжения трансплантата, а также на CAR-T-клетках, используемых в лечении рака. Авторы отметили, что отредактированные клетки сохраняли функциональность в условиях иммуносупрессии и чувствительность к другим лекарствам. Команда работает над подготовкой первого испытания с участием людей.

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