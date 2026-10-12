Инженеры Johns Hopkins University разработали управляемых магнитным полем миллироботов для адресной доставки лекарств к пораженным инфекцией тканям сердца. Как сообщает News-Medical, результаты работы были опубликованы в журнале Advanced Materials Technologies.

Два модуля для доставки антибиотиков

Миллироботы имеют ширину примерно с кончик карандаша или головку спички и длину с рисовое зернышко. Система состоит из двух частей: модуль-игла закрепляется на ткани сердца рядом с местом инфекции и служит стыковочной станцией, а модуль с препаратом доставляет антибиотик, магнитно соединяется с первым модулем и постепенно высвобождает лекарство.

Оба устройства дистанционно управляются внешней системой электромагнитных катушек, принцип работы которой сравнивают с МРТ. У роботов нет собственных батарей или двигателей. По замыслу авторов, разделение системы на два небольших модуля позволяет добираться до узких участков организма, а также заменять модуль с лекарством для повторного введения препарата.

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Испытания на моделях и тканях

Исследователи протестировали систему на моделях сердца, имитирующих человеческий орган, а также на тканях свиного сердца. По их данным, роботы двигались плавно, в том числе против смоделированного кровотока. Следующим этапом должны стать испытания на более реалистичных моделях с мышечными сокращениями и движением, похожим на биение сердца.

Технологию разрабатывают прежде всего для лечения эндокардита — инфекции тканей сердца. В материале отмечается, что в США ежегодно эндокардитом заболевают около 50 тысяч человек, а внутривенное введение антибиотиков обычно длится неделями. Авторы работы считают, что адресная доставка лекарств может сократить процедуру до нескольких часов или менее одного дня, однако это предположение требует дальнейших исследований.

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