Исследователи из UTHealth Houston восстановили функцию нейронов, связанных с когнитивными процессами и обработкой информации, у мышей, воспроизводивших отдельные ключевые признаки болезни Альцгеймера. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликовали в журнале Neuron.

Роль гамма-колебаний

Исследование сосредоточилось на связи между гамма-колебаниями мозга и парвальбуминовыми интернейронами, или PV-клетками. Гамма-колебания — это быстрые электрические ритмы, возникающие во время обучения, формирования воспоминаний и обработки информации. PV-клетки играют ведущую роль в формировании таких ритмов.

Первая автор работы, ассистент-профессор кафедры нейробиологии и анатомии Медицинской школы Макговерна при UTHealth Houston Керан Ма отметила, что у пациентов с болезнью Альцгеймера гамма-колебания нарушены. Такие изменения могут присутствовать уже до постановки диагноза, в том числе при легких когнитивных нарушениях, и на ранних стадиях болезни сопровождаются постепенной дисфункцией PV-клеток.

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Восстановление активности клеток

Ученые использовали мышей, которым придали человеческую версию амилоидного белка. Это вызвало накопление амилоидных бляшек в мозге животных и позволило воспроизвести один из признаков, характерных для болезни у людей. Источник подчеркивает, что болезнь Альцгеймера является человеческим состоянием и у мышей не встречается.

Команда установила, что применение субъединицы натриевого канала усилило функцию PV-клеток. После этого восстановился характер их вовлечения в работу, а гамма-колебания у мышей улучшились. Исследователи также выяснили, что PV-интернейроны активируются не одновременно и равномерно, как считалось ранее, а последовательно — по определенному временному паттерну, важному для запуска и поддержания гамма-колебаний.

Керан Ма назвала результаты доказательством принципиальной возможности воздействовать на PV-интернейроны для усиления гамма-колебаний. Результаты демонстрируют ранний потенциал для разработки подобного целевого подхода для людей, однако эксперимент проводили на животной модели.

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