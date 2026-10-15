«АТБ» понесла миллиардные убытки из-за ударов РФ по складам и пояснила, будет ли дефицит товаров

Сеть супермаркетов АТБ понесла значительные убытки в результате двух последних российских атак на складские объекты. Доставка продукции в магазины происходит с задержками, однако дефицита товаров пока нет, сообщили в компании.

В АТБ уверяют, что не фиксируют нехватку конкретной продукции, а вместо этого отмечают, что «логистика затруднена в целом — без особых особенностей по товарным категориям».

Из-за российских ударов по складам часть товара сети была утрачена. Убытки от поврежденной или уничтоженной продукции исчисляются миллиардами гривен, но пока в АТБ не могут назвать конкретную сумму.

В то же время в компании подчеркивают, что торговая сеть не планирует сокращать персонал.

Источник: АТБ

Российская атака повредила склады АТБ в Киевской области, вспыхнули пожары.

Также россияне нанесли удар по складу АТБ на Житомирской трассе.

В АТБ предупредили о возможном дефиците отдельных товаров после атаки РФ.

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