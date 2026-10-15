«АТБ» понесла миллиардные убытки из-за ударов РФ по складам и пояснила, будет ли дефицит товаров
Сеть супермаркетов АТБ понесла значительные убытки в результате двух последних российских атак на складские объекты. Доставка продукции в магазины происходит с задержками, однако дефицита товаров пока нет, сообщили в компании.
В АТБ уверяют, что не фиксируют нехватку конкретной продукции, а вместо этого отмечают, что «логистика затруднена в целом — без особых особенностей по товарным категориям».
Из-за российских ударов по складам часть товара сети была утрачена. Убытки от поврежденной или уничтоженной продукции исчисляются миллиардами гривен, но пока в АТБ не могут назвать конкретную сумму.
В то же время в компании подчеркивают, что торговая сеть не планирует сокращать персонал.
Источник: АТБ
Российская атака повредила склады АТБ в Киевской области, вспыхнули пожары.
Также россияне нанесли удар по складу АТБ на Житомирской трассе.
В АТБ предупредили о возможном дефиците отдельных товаров после атаки РФ.