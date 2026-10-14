Курс доллара США вырос до максимального уровня с мая 2025 года — Bloomberg

Американский доллар достиг максимального значения с мая 2025 года на фоне публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США, а также из-за роста спроса на безопасные активы.

Согласно последним данным, потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом исчислении, что превысило прогнозы аналитиков. В ответ спотовый индекс доллара поднялся на 0,5%, поскольку финансовые трейдеры заложили в свои ожидания дальнейшее повышение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

На фоне укрепления американской валюты все денежные единицы стран «Большой десятки» подешевели: евро снизился на 0,7% из-за фискальной неопределенности в Европе, шведская крона упала на 1%, а японская иена потеряла 0,4%. Дополнительным фактором укрепления позиций доллара стал рост мировых цен на нефть, вызванный военными событиями в Иране.

Источник: данные аналитического агентства Bloomberg.

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 14 октября. Доллар США подорожал на 13 копеек, а евро вырос в цене на 19 копеек.

НБУ сообщил о введении новой банкноты номиналом 2000 гривен.

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