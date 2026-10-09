Девять боевиков, воевавших против ВСУ, были приговорены к 15 годам лишения свободы

Еще девять мужчин, воевавших на стороне России против Сил обороны Украины в Донецкой области, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Украинские военные взяли их в плен в период с декабря 2025 года по июль 2026 года.

По данным следствия, осужденные входили в состав вооруженных группировок Южного военного округа РФ и участвовали в штурмах украинских позиций на Краматорском, Покровском и Лиманском направлениях.

Среди них — житель Керчи, который подписал контракт с Минобороны России и присоединился к 110-й отдельной мотострелковой бригаде. После подготовки на полигоне в Иловайске его отправили штурмовать украинские позиции вблизи Белицкого, где он попал в плен.

Еще четверо осужденных — жители временно оккупированной части Донецкой области, которые служили в 4-й, 114-й и 132-й мотострелковых бригадах РФ. Согласно материалам дел, они атаковали украинские опорные пункты вблизи Волновахи и Покровска.

Также приговоры получили двое жителей Луганской области, которые служили в мотострелковых бригадах российской армии и участвовали в боях вблизи Сиверска и на Краматорском направлении. Еще двое мужчин из временно оккупированных районов Запорожской области воевали в составе российских подразделений на Лиманском направлении.

Суд признал всех девятерых виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Каждому назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ

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