Столичный нейрохирург за деньги помогал мужчинам уклоняться от военной регистрации

В Киеве разоблачили врача-нейрохирурга одного из муниципальных медицинских учреждений, который за деньги помогал пациентам получать группы инвалидности на основании вымышленных диагнозов. В частности, он фиктивно лечил пациента от черепно-мозговой травмы, которой у того на самом деле не было.

По данным следствия, врач готовил для пациентов пакеты медицинских документов с диагнозами, не соответствующими их реальному состоянию здоровья. В дальнейшем, используя связи в медицинских кругах, он помогал мужчинам оформлять группу или подгруппу инвалидности, чтобы те могли быть сняты с воинского учета.

«Клиента» привозили в больницу скорой помощи с жалобой на травму головы, затем оформляли на лечение в стационаре нейрохирургического отделения, фиктивно проводили обследование и «лечение». При этом в медицинских картах абсолютно здорового мужчины указывалось, что он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и даже кровоизлияние в мозг. Тяжёлая черепно-мозговая травма, которой на самом деле не было, позволяла пациенту оформлять группу инвалидности.

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в помещении больницы сразу после того, как он получил 226 000 гривен за фиктивное лечение такого псевдопациента.

В ходе обыска в служебном кабинете врача-нейрохирурга изъяли почти 115 000 долларов США и 130 000 грн. Прокурор уже обратился в суд с ходатайством об аресте этих денег. Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры врачу-нейрохирургу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 354 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 266 тыс. грн.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются другие медицинские работники, которые помогали подозреваемому в оформлении фиктивных медицинских документов и в дальнейшем содействовали присвоению пациентам этого врача групп инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Депутату Изюмского горсовета объявили новое подозрение за разглашение позиций ВСУ. Напомним, в Харьковской области разоблачили агентурную сеть РФ, четырёх участников взяли под стражу. Ранее офицера Генштаба задержали за взятку в 14 тысяч долларов. В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.

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