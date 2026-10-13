В Азербайджан прибыли 30 украинских детей для отдыха и психологической реабилитации

В Азербайджан прибыли 30 детей из Днепропетровской области и города Боярка Киевской области. Их ждут отдых, оздоровление и психологическая поддержка. Среди участников поездки — дети украинских военнослужащих, в частности тех, кто находится в российском плену или получил ранения.

«Среди них — дети украинских защитников, в частности тех, кто находится в российском плену или получил ранения», — отметил дипломат.

По словам Юрия Гусева, дети будут отдыхать в городе Габала в Азербайджане. Поездка должна помочь им оздоровиться, восстановить силы и получить необходимую психологическую поддержку.

Всего с начала полномасштабного вторжения России 722 украинских ребенка уже получили возможность отдохнуть и восстановить силы в Азербайджане.

Посол Украины выразил благодарность руководству Азербайджана и его народу за солидарность, заботу и помощь украинским детям.

По словам дипломата, такая поддержка является очередным свидетельством дружеских отношений между двумя народами и стратегического партнерства Украины и Азербайджана.

Организация отдыха и оздоровления украинских детей за рубежом остается важной составляющей поддержки семей, пострадавших в результате российской войны.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в Facebook.

Ранее на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 11 детей из временно оккупированной части Херсонской области. Среди них семеро мальчиков и четверо девочек в возрасте от 1 года 4 месяцев до 17 лет.

В течение августа и сентября 2026 года через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни в Украину вернулся 41 гражданин, находившийся на временно оккупированных территориях.

19 августа Украина и Россия провели 77-й обмен пленными, в рамках которого украинские граждане вернулись домой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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